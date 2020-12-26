Украина сможет запустить собственную систему трансплантации
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через три года Украина будет иметь собственную полноценно функционирующую систему трансплантологии.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, правительство и Минздрав осуществили несколько важных шагов в этом направлении. Так, в Украине были приняты два важных нормативных акта. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
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"29 лет это направление медицины было, мягко говоря, в упадке. Мы стремимся получить трансплантационную независимость. Я считаю, что мы можем этого достичь за 3 года. Это означает, что все наши граждане, требующие трансплантации, будут ее делать именно в Украине, а не искать лучшей доли за рубежом", – отметил Степанов.
Первое постановление расширило перечень учреждений здравоохранения, которые приобщаются к пилотному проекту по трансплантации, который ведет исключительно Минздрав.
"Мы рассчитываем соответствующие тарифы, платим средства учреждениям здравоохранения за осуществленную трансплантацию", – добавил он.
Согласно принятому решению, к проекту присоединятся 38 учреждений, которые будут участвовать в трансплантации на территории Украины. Кроме того, к этому пилотному проекту присоединилась одна из частных клиник.
Второе постановление, как пояснил Максим Степанов, не менее важно с точки зрения системного развития трансплантации.
"Это положение о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей. Цель этого постановления – обеспечить запуск с 1 января 2021 года этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", – сказал глава Минздрава.
Также на этой неделе был создан и утвержден Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.
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