Так, вчера прививку против коронавируса сделали еще 317 209 жителей Украины. Одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации, получив 2 дозы – 84 511 людей.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Прививка проводилась 1 087 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 220 пунктах прививки и в 415 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинальной кампании в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек. 10 022 976 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 952 715,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,

AstraZeneca – 1 304 992,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. Да, привитые люди также могут заболеть, но у них значительно меньше шансов получить осложненный COVID-19 и умереть. 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – вакцинированные.