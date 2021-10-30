Так, вчера прививку против коронавируса сделали еще 317 209 жителей Украины. Одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации, получив 2 дозы – 84 511 людей.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Прививка проводилась 1 087 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 220 пунктах прививки и в 415 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинальной кампании в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек. 10 022 976 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 2 952 715,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,
  • AstraZeneca – 1 304 992,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 102 042.

вакцини в україні

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала