Так, вчера прививку против коронавируса сделали еще 317 209 жителей Украины. Одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации, получив 2 дозы – 84 511 людей.
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Прививка проводилась 1 087 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 220 пунктах прививки и в 415 центрах вакцинации.
Общие темпы вакцинальной кампании в Украине
С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек. 10 022 976 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего в стране провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).
Какие вакцины использовались:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 952 715,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,
- AstraZeneca – 1 304 992,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала