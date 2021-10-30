Украина снова побила собственный рекорд: за сутки вакцинировали наибольшее количество украинцев

За минувшие сутки, 29 октября, против коронавируса прививали более 317 тысяч украинцев. Одну дозу вакцины уже получили более 10 миллионов человек.

Так, вчера прививку против коронавируса сделали еще 317 209 жителей Украины. Одну дозу получили 232 698 человек, а полностью прошли курс вакцинации, получив 2 дозы – 84 511 людей.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Прививка проводилась 1 087 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 220 пунктах прививки и в 415 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинальной кампании в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек. 10 022 976 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в стране провели 17 400 008 прививок (и первой, и второй дозами).

Какие вакцины использовались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 952 715,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 155 362,

AstraZeneca – 1 304 992,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. Да, привитые люди также могут заболеть, но у них значительно меньше шансов получить осложненный COVID-19 и умереть. 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – вакцинированные.