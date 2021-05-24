Об этом украинские чиновники общались на селекторном совещании под председательством президента Зеленского. Оно состоялось 24 мая.

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Глава государства спросил, как проходит процесс подготовки "паспортов вакцинации". Ему ответил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Украина предварительно готова запустить их через месяц, то есть с 1 июля. Ранее с этого же дня ввести COVID-паспорта решили и в Евросоюзе.

Важно! Накануне Украина и Евросоюз уже достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации".

Каким будет COVID-паспорт: что известно

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов ранее заверил, что украинский COVID-паспорт будет аналогичным европейским.

В ЕС планируют снять ограничения на путешествия для путешественников третьих стран, если они получили последнюю рекомендованную дозу вакцины хотя бы за 2 недели до прибытия.

Информация, которую будет содержать "паспорт вакцинации":

был ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19;

вылечился ли недавно человек от коронавируса;

получил ли человек прививки препаратами, одобренными в ЕС.

Заметим, что по состоянию на 24 мая в Украине первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 978 352 человека. В то же время полностью привиты – 75 787 граждан.