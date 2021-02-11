Вакцину против COVID-19 уже могут получить 89% населения Европы. К процессу массовой иммунизации против коронавируса на прошлой неделе присоединились еще 8 стран мира. Всего уже 55 из 190 стран имеют такую возможность.

89% населения Европы уже имеют возможность вакцинироваться

Лидеры в вакцинации на 100 тысяч населения — Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Великобритания и США. Большинство стран мира выбрали вакцины BioNTech-Pfizer.

Актуально Мексика одобрила китайские вакцины против COVID-19 от CanSino и CoronaVac

Ситуация с вакцинацией в Европе

Швейцария, Люксембург, Мальта и Турция начали вакцинировать своих граждан на прошлой неделе. Больше всего вакцинированных на 100 тысяч населения – в Великобритании, Дании, Мальте, Словении и Италии.

Только 9 стран Европы пока не начали вакцинироваться: Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония и Украина.

Какие вакцины используют для иммунизации в мире

Большинство стран Европы используют вакцины BioNTech-Pfizer.

В Великобритании также можно привиться вакциной AstraZeneca.

В Турции вакцинируют Sinovac.

Сербия использует BioNTech-Pfizer, Sinovac и Sputnik-V.

Ситуация в Украине

Украине необходимо пересмотреть стратегию вакцинации с целью синхронизировать охват с другими странами Европы. Для этого подход к иммунизации против COVID-19 нужно радикально изменить,

– отметил Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

Коротко о предстоящей вакцинации

По предварительным обещаниям Минздрава, вакцинация в Украине должна начаться 15 февраля.

Украина договорилась о вакцинах от 4 производителей: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Больше о них читайте здесь.

План вакцинации состоит из 5 этапов.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала