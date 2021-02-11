Украина среди 8% стран, которые до сих пор не имеют доступа к вакцинам против COVID-19
Вакцину против COVID-19 уже могут получить 89% населения Европы. К процессу массовой иммунизации против коронавируса на прошлой неделе присоединились еще 8 стран мира. Всего уже 55 из 190 стран имеют такую возможность.
Источник:Центр экономики здравоохранения KSE
89% населения Европы уже имеют возможность вакцинироваться
Лидеры в вакцинации на 100 тысяч населения — Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Великобритания и США. Большинство стран мира выбрали вакцины BioNTech-Pfizer.
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Ситуация с вакцинацией в Европе
Швейцария, Люксембург, Мальта и Турция начали вакцинировать своих граждан на прошлой неделе. Больше всего вакцинированных на 100 тысяч населения – в Великобритании, Дании, Мальте, Словении и Италии.
Какие вакцины используют для иммунизации в мире
- Большинство стран Европы используют вакцины BioNTech-Pfizer.
- В Великобритании также можно привиться вакциной AstraZeneca.
- В Турции вакцинируют Sinovac.
- Сербия использует BioNTech-Pfizer, Sinovac и Sputnik-V.
Ситуация в Украине
Украине необходимо пересмотреть стратегию вакцинации с целью синхронизировать охват с другими странами Европы. Для этого подход к иммунизации против COVID-19 нужно радикально изменить,
– отметил Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.
Коротко о предстоящей вакцинации
- По предварительным обещаниям Минздрава, вакцинация в Украине должна начаться 15 февраля.
- Украина договорилась о вакцинах от 4 производителей: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Больше о них читайте здесь.
- План вакцинации состоит из 5 этапов.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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