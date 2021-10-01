Всего за 29 сентября в мире обнаружили 487 191 новый случай COVID-19. Больше всего в США – 113 922 случая, в Великобритании – 36 480, в Турции – 29 104, в Бразилии – 27 527 заражений, а в Индии – 27 300.

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Ситуация в Украине

Украина занимает четвертое место в Европе по количеству новых больных, и 19 в мире.

За сутки в мире от коронавируса умерло 7 800 человек. Украина по этому показателю (194 смерти в сутки) на 9 месте в мире и на втором в Европе.

Коронавирус в Украине: коротко