Украина – среди лидеров по суточной смертности от коронавируса
1 октября 2021 , 11:55Читати новину українською
Источник:Worldometers
Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19. За минувшие сутки в стране от коронавируса умерло 194 человека.
Всего за 29 сентября в мире обнаружили 487 191 новый случай COVID-19. Больше всего в США – 113 922 случая, в Великобритании – 36 480, в Турции – 29 104, в Бразилии – 27 527 заражений, а в Индии – 27 300.
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Ситуация в Украине
Украина занимает четвертое место в Европе по количеству новых больных, и 19 в мире.
За сутки в мире от коронавируса умерло 7 800 человек. Украина по этому показателю (194 смерти в сутки) на 9 месте в мире и на втором в Европе.
Коронавирус в Украине: коротко
- В течение последних суток, 30 сентября, подтвердили 12 034 случая инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 172 пациента. Зато выздоровели – 3 264 человека.
- С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 435 413 случаев заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 1 октября выздоровели 2 258 455 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 56 446 жителей страны.
- С начала прививочной кампании провакцинировали 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- В общем провели 12 747 523 прививки.