Среди стран мира по суточной смертности от коронавируса Украина идет третьей после Индии и России соответственно. В то же время в Европе Украина занимает 2 место по новым летальным исходам.
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На первом месте среди таких стран Россия. В течение 24 мая от болезни в стране умерли 393 человека. В то же время на третьем месте Польша, где за сутки зафиксировали 151 летальный случай.
Суточный прирост смертности в странах Европы / Скриншот Worldometers
Суточный прирост смертности в странах мира / Скриншот Worldometers
Вместе с тем по общему количеству смертей в Европе Украина занимает 8 место. В первую тройку входит Великобритания, Италия и Россия.
Смертность в странах Европы / Скриншот Worldometers
Ситуация с COVID-19 в Украине: основное
Источник: Минздрав Украины
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 608 новых больных коронавирусом COVID-19.
- За этот же период в больницы госпитализировали 854 человека.
- К сожалению, еще 249 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 186 463 больных коронавирусом.
- 1 975 064 инфицированных украинца уже выздоровели. В то же время 49 685 ушли из жизни от осложнений, вызванных болезнью.