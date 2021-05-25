Украина на третьем месте в мире по количеству новых смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в Украине в результате коронавируса умерли 249 человек. Страна заняла 3 место в мире по количеству новых летальных случаев.

Среди стран мира по суточной смертности от коронавируса Украина идет третьей после Индии и России соответственно. В то же время в Европе Украина занимает 2 место по новым летальным исходам.

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На первом месте среди таких стран Россия. В течение 24 мая от болезни в стране умерли 393 человека. В то же время на третьем месте Польша, где за сутки зафиксировали 151 летальный случай.



Суточный прирост смертности в странах Европы / Скриншот Worldometers



Суточный прирост смертности в странах мира / Скриншот Worldometers

Вместе с тем по общему количеству смертей в Европе Украина занимает 8 место. В первую тройку входит Великобритания, Италия и Россия.



Смертность в странах Европы / Скриншот Worldometers

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Источник: Минздрав Украины