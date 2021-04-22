Так, на совещании правительство обсудило возможность взаимного признания между двумя странами будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Евросоюзе.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

Кроме того, Шмыгаль поручил проработать вопрос об увеличении регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией, а также рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.

Украинцы входят в список самых многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в частности организовать дополнительные рейсы по популярным маршрутам на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимым украинский и европейский сертификаты об иммунитете от коронавирусной инфекции.



Основные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала