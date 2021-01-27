Вакцинация против коронавируса стартует в Украине уже в феврале. В правительстве заверили, что обеспечат доступ украинцам к качественной, безопасной и эффективной вакцине.

Источник телеграм Дениса Шмыгаля Правительство сегодня, 27 января, утвердило 2 важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без законодательных лишних барьеров. Речь о договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements). К теме Более 500 мобильных бригад: Шмыгаль представил "дорожную карту" вакцинации против COVID-19 Договор управляемого доступа Договор управляемого доступа (Managed entry agreements – MEAs) — это механизм закупки за бюджетные средства инновационных лекарственных средств в условиях отсутствия в стране генерических препаратов. По словам Шмыгаля, эти инструменты применяют также такие страны, как США, Великобритания, Франция, Польша, Италия. Что предусматривают соглашения? Именно эти документы дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. Кратко о вероятной вакцинации Сейчас Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac.

Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет соглашение.

Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX. Правительственный план вакцинации украинцев / инфографика 24 канала