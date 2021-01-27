Украина уже в феврале начнет вакцинацию против COVID-19, – Шмыгаль
Вакцинация против коронавируса стартует в Украине уже в феврале. В правительстве заверили, что обеспечат доступ украинцам к качественной, безопасной и эффективной вакцине.
Источник телеграм Дениса Шмыгаля
Правительство сегодня, 27 января, утвердило 2 важных документа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без законодательных лишних барьеров.
Речь о договорах управляемого доступа (Managed Entry Agreements).
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Договор управляемого доступа
Договор управляемого доступа (Managed entry agreements – MEAs) — это механизм закупки за бюджетные средства инновационных лекарственных средств в условиях отсутствия в стране генерических препаратов.
По словам Шмыгаля, эти инструменты применяют также такие страны, как США, Великобритания, Франция, Польша, Италия.
Что предусматривают соглашения?Именно эти документы дают возможность вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок.
Кратко о вероятной вакцинации
- Сейчас Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac.
- Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет соглашение.
- Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.
Правительственный план вакцинации украинцев / инфографика 24 канала
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