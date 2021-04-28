Украинские ученые отметили, что такую предварительную гипотезу позволяют сформировать данные Минюста. Об этом говорится в сообщении на сайте НАН.
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Там отметили, что в течение 21–27 апреля количество новых обнаружений в день стабильно уменьшается. Речь идет об около 260 случаях в сутки или 14% за неделю.
"Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", – отметили в НАН.
Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля,
– объяснили ученые.
Кроме этого, они обратили внимание и на то, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.
По данным НАН, по состоянию на 27 апреля среднее количество:
- новых случаев за последнюю неделю – 10 899 в сутки;
- новых летальных исходов – 369 в сутки;
- положительных ПЦР-тестов – 8960 в сутки.
COVID-19 в Украине: актуальные цифры
- По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили 2 038 248 случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли 42 950 человек. Выздоровели 1 596 829 пациентов.
- Первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 539 124 украинцев. В то же время полностью привиты от болезни лишь 9 человек.