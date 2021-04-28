Украинские ученые отметили, что такую предварительную гипотезу позволяют сформировать данные Минюста. Об этом говорится в сообщении на сайте НАН.

Интересно В Минздраве заявили, что украинские лекарства могут стать основой для вакцины против коронавируса

Там отметили, что в течение 21–27 апреля количество новых обнаружений в день стабильно уменьшается. Речь идет об около 260 случаях в сутки или 14% за неделю.

"Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", – отметили в НАН.

Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля,

– объяснили ученые.

Кроме этого, они обратили внимание и на то, что пик числа летальных исходов в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.

По данным НАН, по состоянию на 27 апреля среднее количество:

новых случаев за последнюю неделю – 10 899 в сутки;

новых летальных исходов – 369 в сутки;

положительных ПЦР-тестов – 8960 в сутки.

COVID-19 в Украине: актуальные цифры