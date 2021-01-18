Украинская сторона ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса с 6 производителями. Вероятнее всего, в первых партиях будут вакцины сразу 3 компаний.

Украина ведет переговоры по вакцине с несколькими производителями

Детали процесса переговоров по закупке вакцины от COVID-19 премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Мы ведем переговоры с 6 производителями вакцины, которые имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализированная вакцина,

– отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас есть возможность выбирать из 3 вакцин. Вероятнее всего, в первых партиях, которые поступят в Украину, будут как раз эти 3 разные вакцины.

Премьер подчеркнул, что все они однозначно будут лицензированы в Украине, одобрены ВОЗ и другими странами. Шмыгаль уверяет, что в Украине будут использовать только вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

Почти со всеми производителями Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

"Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее", – рассказал глава правительства.

Он также добавил, что уже сейчас можно утверждать, что эти переговоры дали свой результат – у Украины будет вакцина не позднее февраля.

Что известно о платной вакцинации

Шмыгаль считает, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их", – пояснил премьер.

Далее вопрос будет к таким компаниям, ведь они также ведут свои переговоры и заключают договоры.

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Расследование подпольной вакцинации

Касательно результатов проверок относительно возможной подпольной вакцинации от COVID-19, то, по словам Шмыгаля, правоохранители уже открыли уголовное производство. Сейчас ведут следственные действия, информацию о результатах обещают сообщить позже.

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