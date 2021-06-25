Так, в настоящее время Украина договаривается о поставках вакцин с компаниями Johnson & Johnson и Moderna. Оба препарата одобрены ВОЗ.

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Ведутся переговоры с Johnson & Johnson, у них однодозовая вакцина, и Moderna,

– сообщил Радуцкий.

Он отметил, что сейчас Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac и NovaVax.

Кстати, на днях санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в июле Украина должна получить более 7 млн ​​доз вакцин от разных поставщиков. Больше всего доз поступит от компании Sinovac (вакцина CoronaVac) – более 5 миллионов доз.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 24 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей – 96 180. 40 970 из них получили первую дозу вакцины, а 55 210 – вторую.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививку против коронавируса получил 1 834 971 человек. 1 834 969 из них получили первую дозу вакцины. В то же время 490 376 жителей страны уже полностью иммунизированы.

Всего в стране провели 2 325 345 прививок.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 736 600 человек.

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