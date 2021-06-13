Дмитрий Кулеба написал, что ночью на 13 июня границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с Андреем Ивановым, который находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки.

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Министр добавил, что мужчина не смог вернуться на родину после введения запрета на авиасообщение с Беларусью.

Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью, и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровненской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции Слуга народа,

– отметил Кулеба.

По словам Кулебы, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.

"Сейчас ожидает нашей помощи в возвращении из Беларуси еще один человек. Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое как только он решит, когда именно хочет возвращаться. Если будут еще обращения – никого не оставим без внимания, защиты и помощи. Это непоколебимый принцип моей работы независимо от географии", – написал он.

К слову, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью: украинским самолетам и авиакомпаниям запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что в Беларуси по состоянию на 26 мая 26 украинцев получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия) и еще четверо проходят обследование. Однако некоторые пациенты из-за прекращения авиасообщения не могут вернуться домой.