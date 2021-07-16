Доставят вакцину уже на этих выходных

Виктор Ляшко рассказал, что новая партия вакцин должна ускорить темпы вакцинации в стране.

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Виктор Ляшко "С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 миллиона доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций каждый день".

В то же время глава Минздрава отметил, что ему "еще надо напрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 миллионов прививок за 100 дней работы".

Spikevax – новое название вакцины от Moderna Это мРНК-вакцина, то есть основана на технологии mRNA (матричная РНК), которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.

Ее вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Эффективность вакцины более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.

Препарат успешно прошел испытания и одобрен к использованию в ЕС и США.

Обратите внимание! С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 2 539 636 людей: 2 539 634 из них получили первую дозу препарата

полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев. Всего в стране провели 3 899 890 прививок.

Актуально о компании по вакцинации в Украине

В Украине могут принять обязательную вакцинацию в Украине для формирования коллективного иммунитета.

К примеру, во Франции и Италии уже обязали медработников вакцинироваться против коронавируса, а также людей, работающих в социальной сфере, педагогов, правоохранителей.

Сейчас Украина предпоследняя в Европе по уровню вакцинации, но и статистика распространения коронавируса в нашей стране еще не требует кардинальных мер.