Украина впервые получит вакцину Moderna: Ляшко озвучил дату
Источник:Завтрак с 1+1
В Украину в ближайшее время впервые доставят вакцину против коронавируса Moderna. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что препарат ожидают уже в эту субботу.
Доставят вакцину уже на этих выходных
Виктор Ляшко рассказал, что новая партия вакцин должна ускорить темпы вакцинации в стране.
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Виктор Ляшко
"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 миллиона доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций каждый день".
В то же время глава Минздрава отметил, что ему "еще надо напрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 миллионов прививок за 100 дней работы".
Ее вводят дважды с интервалом в 28 дней.
Эффективность вакцины более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.
Препарат успешно прошел испытания и одобрен к использованию в ЕС и США.
Обратите внимание! С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 2 539 636 людей:
- 2 539 634 из них получили первую дозу препарата
- полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 украинцев.
Всего в стране провели 3 899 890 прививок.
Актуально о компании по вакцинации в Украине
В Украине могут принять обязательную вакцинацию в Украине для формирования коллективного иммунитета.
К примеру, во Франции и Италии уже обязали медработников вакцинироваться против коронавируса, а также людей, работающих в социальной сфере, педагогов, правоохранителей.
Сейчас Украина предпоследняя в Европе по уровню вакцинации, но и статистика распространения коронавируса в нашей стране еще не требует кардинальных мер.