Новые поставки должны состояться в течение августа и сентября 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на киевском саммите первых леди и джентльменов. На нем обсуждали важные вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки, а также в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет".

Ляшко спрогнозировал новую вспышку

В то же время глава Минздрава спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19. Он может случиться зимой 2021 года.

В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году,

– отметил он.

Поэтому, по его словам, если смотреть на динамику, то больший рост количества случаев произойдет именно в зимнее время. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост в период с середины октября по ноябрь и начало декабря, то вторая волна случится в феврале – марте 2022 года.

Ляшко подчеркнул, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией.