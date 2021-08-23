Украина вскоре получит 6,5 миллионов доз вакцины от коронавируса, – Ляшко
Источник:24 канал
Уже вскоре Украина получит около 6,5 миллионов доз вакцин против COVID-19. Сейчас в пунктах вакцинации и умобильных бригад есть в наличии примерно 9,5 миллионов доз препаратов.
Новые поставки должны состояться в течение августа и сентября 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на киевском саммите первых леди и джентльменов. На нем обсуждали важные вызовы, связанные с пандемией COVID-19.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки, а также в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет".
Ляшко спрогнозировал новую вспышку
В то же время глава Минздрава спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19. Он может случиться зимой 2021 года.
В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году,
– отметил он.
Поэтому, по его словам, если смотреть на динамику, то больший рост количества случаев произойдет именно в зимнее время. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост в период с середины октября по ноябрь и начало декабря, то вторая волна случится в феврале – марте 2022 года.
Ляшко подчеркнул, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией.