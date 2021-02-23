В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины от AstraZeneca. В Министерстве здравоохранения показали видео прибытия.

Самолет привез в Украину первые полмиллиона доз вакцины индийского производства.

Важно В Украину прибыла первая партия вакцин против COVID-19 от AstraZeneca: фото

Вакцина прибыла в специальных контейнерах. Впоследствии ее разгрузили и вывезли из аэропорта в сопровождении полиции.

Что известно о вакцине

Вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа. К слову, последняя имеет мощности для производства в Индии.

Вакцина против COVID-19 переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.

Serum Institute поставляет препараты в 140 стран мира.

Когда начнется вакцинация

Процесс вакцинации начнется уже 24 февраля. Людей будут прививать именно AstraZeneca.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что препараты 24 февраля отправят в 11 областей, однако часть регионов получит вакцину 25 февраля.