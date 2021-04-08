Украина второй день подряд находится на первом месте в рейтинге стран Европы по числу новых случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 7 апреля Украина возглавляет пятерку стран Европы по количеству выявленных случаев заражения за сутки. К теме В Украине за сутки 19,5 тысячи больных COVID-19 Статистика COVID-19 в странах Европы: суточный прирост: Украина – 15 415 больных, 481 летальный случай;

Германия – 14 936 больных, 312 летальных исходов;

Польша – 14 910 больных, 638 летальных исходов;

Италия – 13 708 больных, 627 летальных исходов;

Испания – 8788 больных, 126 летальных исходов. Обратите внимание! Среди стран всего мира Украина на седьмом месте после Индии (+126 315), Бразилии (+90 973), США (+75 183), Турции (+54 740), Аргентины (+22 039) и Ирана (+20 954). Заболеваемость COVID-19 в мире По состоянию на 8 апреля в мире заболели коронавирусом более 133 миллиона человек, из них на сегодня выздоровевших – около 76 миллионов больных.

Зато умерли от осложнений болезни почти 3 миллиона человек.