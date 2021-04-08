Украина второй день лидирует в Европе по темпам распространения COVID-19
Украина второй день подряд находится на первом месте в рейтинге стран Европы по числу новых случаев инфицирования коронавирусом.
Источник:Worldometer
По состоянию на 7 апреля Украина возглавляет пятерку стран Европы по количеству выявленных случаев заражения за сутки.
К теме В Украине за сутки 19,5 тысячи больных COVID-19
Статистика COVID-19 в странах Европы: суточный прирост:
- Украина – 15 415 больных, 481 летальный случай;
- Германия – 14 936 больных, 312 летальных исходов;
- Польша – 14 910 больных, 638 летальных исходов;
- Италия – 13 708 больных, 627 летальных исходов;
- Испания – 8788 больных, 126 летальных исходов.
Заболеваемость COVID-19 в мире
- По состоянию на 8 апреля в мире заболели коронавирусом более 133 миллиона человек, из них на сегодня выздоровевших – около 76 миллионов больных.
- Зато умерли от осложнений болезни почти 3 миллиона человек.
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