Украина выходит на плато третьей волны коронавируса: в 7 областях прогноз хутше всего, – НАН
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже 2 недели подряд. В то же время в семи регионах прогнозируют сложную эпидемиологическую ситуацию.
Источник:НАН Украины
В каких областях самый худший прогноз
Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.
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Растет доля давних случаев ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики,
– говорится в сообщении.
Для Украины в целом прогнозируют следующие показатели:
- среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 – 16 209. Среднее количество новых летальных случаев за день на 13.04.21 – 412;
- среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 – 16 351. Среднее количество новых летальных случаев за день на 20.04.21 – 442.
По данным украинских ученых, Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель.
Почему можно говорить о плато
- пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;
- количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;
- абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться;
- динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.
Какая заболеваемость COVID-19 в Украине
по данным СНБО
- За прошедшие сутки, 6 апреля, в Украине подтвердили 15 415 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Лаборатории Минздрава провели 140 224 тестирований на коронавирус.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.
- За все время пандемии коронавирус подтвердили у 1 784 579 жителей страны, из них выздоровели 1 373 851 человек. Зато умерли от осложнений – 35 498 больных.
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