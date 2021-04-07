Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже 2 недели подряд. В то же время в семи регионах прогнозируют сложную эпидемиологическую ситуацию.

В каких областях самый худший прогноз

Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

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Растет доля давних случаев ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики,

– говорится в сообщении.

Для Украины в целом прогнозируют следующие показатели:

среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 – 16 209. Среднее количество новых летальных случаев за день на 13.04.21 – 412;

среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 – 16 351. Среднее количество новых летальных случаев за день на 20.04.21 – 442.

По данным украинских ученых, Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель.

Почему можно говорить о плато

пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться;

динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Какая заболеваемость COVID-19 в Украине

по данным СНБО