Полный курс прививки получили 12 миллионов 457 тысяч жителей Украины. То есть их вакцинировали обеими дозами и они полностью вакцинированы против болезни. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году,

– заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Какие вакцины выбирали украинцы по состоянию на утро 13 декабря

Источник: Минздрав

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинация в Украине: главное

Вакцинальная кампания началась 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки против COVID-19 получили 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.

В общей сложности в стране провели 26 589 094 прививки обеими дозами.

Обратите внимание: по данным Минздрава, 85% госпитализированных из-за коронавируса в Украине не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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