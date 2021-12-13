Полный курс прививки получили 12 миллионов 457 тысяч жителей Украины. То есть их вакцинировали обеими дозами и они полностью вакцинированы против болезни. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году,
– заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Какие вакцины выбирали украинцы по состоянию на утро 13 декабря
Источник: Минздрав
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
- Coronavac – 4 636 034,
- AstraZeneca – 1 602 986,
- Moderna – 1 423 780,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Вакцинация в Украине: главное
Вакцинальная кампания началась 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки против COVID-19 получили 14 131 445 человек. 14 131 443 из них получили первую дозу. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек.
В общей сложности в стране провели 26 589 094 прививки обеими дозами.
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