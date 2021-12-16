Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19, – Ляшко

В настоящее время Украина покинула первую десятку стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусом в Европе. В стране фиксируют примерно вдвое меньше среднего значения заражений.

О том, что в Украине упал уровень заболеваемости коронавирусом и она больше не лидирует среди европейских стран по этому показателю, во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Выход Украины из 10 стран по заболеваемости коронавирусом

Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусом в Европе,

– отметил Ляшко.

По его словам, заболеваемость в Украине вдвое меньше текущей европейской.

Кроме того, впервые за последние 3 месяца уровень госпитализации в каждом из регионов в стране опустился ниже предельного значения у 60 человек на 100 тысяч населения.

А 2 из 3 ковидных коек с кислородом сейчас свободны. "Пациентами заняты только треть имеющихся коек", – заявил министр. Но добавил, что занятость коек с кислородом уменьшилась в 2 раза – с 70% до 35%.

Ситуация с COVID-19 в Украине: коротко

За сутки 15 декабря коронавирус подтвердили у 9 590 человек. От осложнений в результате недуга умерли 355 пациентов, выздороветь удалось 25 499. За все время эпидемии зарегистрировали 3 588 147 случаев заболевания СOVID-19. Побороли недуг 3 284 815 человек, к сожалению, стали его жертвами – 92 313 человек.

Что касается прививок, то за прошедшие сутки их сделали 142 926 украинцам. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек. Общее же количество вакцинированных возросло до 14 269 057, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628.

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