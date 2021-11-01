Украина вышла на плато госпитализаций с COVID-19, – Ляшко

Министр здравоохранения Украины рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций с коронавирусом. До этого показатель госпитализаций рос на протяжении последних 3 месяцев.

При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах. Во время последнего брифинга министр заявил, что остановить рост госпитализаций помогла вакцинация.

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Виктор Ляшко “Темпы вакцинации в Украине приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста”.

Он добавил, что за последнюю неделю с помощью вакцинации удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.

К слову, за минувшие сутки, 31 октября, в Украине обнаружили 13 936 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 3 828 человек. К сожалению, 298 инфицированных умерли. Зато 5 885 пациентов выздоровели.

Темпы вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав