Украина вышла на плато госпитализаций с COVID-19, – Ляшко
Источник:24 канал
Министр здравоохранения Украины рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций с коронавирусом. До этого показатель госпитализаций рос на протяжении последних 3 месяцев.
При этом заболеваемость зафиксировалась на высоких цифрах. Во время последнего брифинга министр заявил, что остановить рост госпитализаций помогла вакцинация.
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Виктор Ляшко
“Темпы вакцинации в Украине приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста”.
Он добавил, что за последнюю неделю с помощью вакцинации удалось спасти 1 238 жизней, но это только первые результаты.
К слову, за минувшие сутки, 31 октября, в Украине обнаружили 13 936 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 3 828 человек. К сожалению, 298 инфицированных умерли. Зато 5 885 пациентов выздоровели.
Темпы вакцинации в Украине:
Источник: Минздрав
- За прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививки – это больше, чем за весь июнь.
- Вчера против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. 89 546 из них получили первую дозу, а остальные 28 272 – вторую.
- С начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев. 10 245 773 из них получили одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- Всего в стране провели 17 695 591 COVID-прививку.