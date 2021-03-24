Украина заключила договор для противодействия туберкулезу, – Степанов
Во Всемирный день борьбы против туберкулеза Министерство здравоохранения Украины подписало меморандум с USAID для усиления противодействия туберкулезу.
Источник:Минздрав
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом
По данным главы Минздрава Максима Степанова, только в прошлом году туберкулезом в Украине заболели более 17 тысяч человек, из которых 504 – дети. Выздоровели более 14 тысяч граждан, умерло – 2 886.
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Но болезнь является излечимой при условии ранней диагностики и постоянного медицинского сопровождения.
Министр добавил, что объединение усилий с международными партнерами в борьбе с этой болезнью даст лучший результат.
По словам Степанова, Украина сделала ощутимый шаг вперед к преодолению этого недуга, а вместе с партнерами сможет преодолеть туберкулез.
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