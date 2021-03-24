Во Всемирный день борьбы против туберкулеза Министерство здравоохранения Украины подписало меморандум с USAID для усиления противодействия туберкулезу.

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом

По данным главы Минздрава Максима Степанова, только в прошлом году туберкулезом в Украине заболели более 17 тысяч человек, из которых 504 – дети. Выздоровели более 14 тысяч граждан, умерло – 2 886.

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Максим Степанов "Это глобальная болезнь, которая имеет тяжелые последствия не только для жизни и здоровья украинцев, но и для экономики государства. Туберкулез требует длительного и сложного лечения. Иногда этот процесс длится от 6 месяцев до года".

Но болезнь является излечимой при условии ранней диагностики и постоянного медицинского сопровождения.

Министр добавил, что объединение усилий с международными партнерами в борьбе с этой болезнью даст лучший результат.

Максим Степанов "Я подписываю этот меморандум с нашими международными партнерами – с USAID, чтобы обеспечить здоровье и качество жизни украинцам путем снижения уровня заболеваемости туберкулезом в Украине".

По словам Степанова, Украина сделала ощутимый шаг вперед к преодолению этого недуга, а вместе с партнерами сможет преодолеть туберкулез.