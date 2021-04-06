Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Вакцина будет поставлена в страну в течение 2021 года, а первая партия ожидается уже в ближайшие месяцы.

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Владимир Зеленский отметил, что граждане Украины должны быть обеспечены сертифицированной качественной вакциной как можно быстрее – это является одним приоритетом власти.

Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время,

- отметил руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будут продолжать и расширять.

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