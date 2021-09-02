В сообщении Минздрава говорится, что ГП "Медицинские закупки Украины" 31 августа заключило договор на закупку 14 346 флаконов препарата Ремдесивир, который используется для лечения больных коронавирусной инфекцией.

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Детали закупки от Минздрава:

Участие в аукционе приняли 4 квалифицированных участника.

Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1,5 млн гривен, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата.

Таким образом, вместо 6,3 млн гривен на закупку будет потрачено 4,8 млн. Стоимость одного флакона – 333,87 гривны,

– заявили в министерстве.

Важно! Закупка состоялась по упрощенной процедуре, поскольку препарат включен в перечень товаров, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

Ремдесивир – что известно о препарате Ремдесивир (торговое название Veklury) – разработан компанией Gilead Sciences, Inc. Препарат разрешен Минздравом Украины для использования в лечении пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) согласно протоколу оказания медицинской помощи.

ГП "Медицинские закупки" приобрело Ремдесивир второй раз. Первая закупка состоялась осенью прошлого года.

В то же время предварительно в ВОЗ сообщали, что нет доказательств того, что Ремдесивир улучшает показатели госпитализированных пациентов, независимо от тяжести течения заболевания.

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