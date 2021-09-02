Украина закупила 14 тысяч флаконов Ремдесивира, – МОЗ
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения Украины закупило более 14 тысяч флаконов препарата Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19.
В сообщении Минздрава говорится, что ГП "Медицинские закупки Украины" 31 августа заключило договор на закупку 14 346 флаконов препарата Ремдесивир, который используется для лечения больных коронавирусной инфекцией.
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Детали закупки от Минздрава:
- Участие в аукционе приняли 4 квалифицированных участника.
- Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1,5 млн гривен, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата.
Таким образом, вместо 6,3 млн гривен на закупку будет потрачено 4,8 млн. Стоимость одного флакона – 333,87 гривны,
– заявили в министерстве.
ГП "Медицинские закупки" приобрело Ремдесивир второй раз. Первая закупка состоялась осенью прошлого года.
В то же время предварительно в ВОЗ сообщали, что нет доказательств того, что Ремдесивир улучшает показатели госпитализированных пациентов, независимо от тяжести течения заболевания.
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