Украина закупила инновационные приборы для лечения ран

Во время войны многие пациенты попадают в больницы именно с ранениями. Поэтому сейчас Украина расширяет возможности лечения ран по методике VAC-терапии в разных регионах.

Что известно о VAC-терапии

Об этом Виктор Ляшко рассказал, посещая медицинские учреждения Винницкой области, передает 24 канал. VAC-терапия является золотым стандартом лечения ран в мире. Ее методика предполагает использование отрицательного давления для очищения раненой поверхности и ускорения заживления.

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VAC-терапия в Украине

Виктор Ляшко “Министерство охраны здоровья Украины с начала войны направило свои усилия для расширения возможностей лечения по этой методике в разных уголках нашей страны. Уже закуплено около 800 аппаратов для проведения VAC-терапии, которые на этой неделе начнут поступать в больницы. В медучреждения, где есть консоли с вакуумом, будем доставлять дополнительно расходные материалы”

Над развитием VAC-терапии сегодня работают и украинские медики, которые вернулись из-за границы, чтобы помогать спасать жизни и здоровье украинцев, пострадавших от войны. Например, врач-хирург Игорь Витенько, который значительно усовершенствовал методику лечения VAC-терапии, в начале войны приехал в Украину из Бельгии.

Состояние медицинской системы во время войны

По словам Виктора Ляшко, в целом в регионе система здравоохранения работает слаженно, больницы обеспечены необходимыми медикаментами и расходными материалами. Пациенты бесперебойно получают медицинскую помощь.