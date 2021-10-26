На западе Украины возникла нехватка кислорода

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что Мининфраструктуры достаточно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения на закупку медицинского кислорода.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава “Украина уже начала закупать кислород в Польше. С учетом того, что завод, который производил кислород – остановился на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей”.

По словам Виктора Ляшко, после того, как все нужные разрешения были оперативно подписаны, дистрибьютор, который этот кислород поставляет, привез пару машин из Польши и развез по больницам.

Это был вопрос поставщика

Отвечая на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко отметил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим же контрактам закрыл ее потребности".

Также Виктор Ляшко рассказал, что всего в Украине 35 заводов, которые производят кислород, из них 23 медицинского и 12 технического. И медицинский, и технический кислород не являются основным предметом деятельности этих предприятий.

Почему возникла нехватка кислорода

Ранее министр рассказывал, что общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту. Потребность в медицинском кислороде возросла, потому что инфицированные Дельтой требуют больше кислородной поддержки.

Справка: 22 октября в Минздраве сообщили, что два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, приостанавливают свою работу. У одного из них плановые регламенты работы на 10 – 15 дней. Еще у одного производителя на западной Украине возникли технические неисправности. Впоследствии последний возобновил работу.

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