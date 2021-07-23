Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. При этом он не назвал ни наименование препарата, ни сроков поставки.
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По его словам известно, что сейчас этот препарат находится на третьем этапе клинических исследований. А деньги за заказанную партию еще не вносились.
Ожидается, что это будут специфические лекарства именно против коронавируса.
Хотя министр не сообщил название препарата, ранее сообщалось, что испытания таблеток против коронавируса начала компания Pfizer.
Эффективность будущих лекарств при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. Препарат может быть выпущен до конца года.
Заболеваемость коронавирусом в Украине: основное
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки в Украине обнаружили 763 больных коронавирусом, среди них 57 детей и 15 медработников. От осложнений коронавируса умерли 22 пациента.
- В больницы госпитализировали 446 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. В то же время выздоровели от коронавируса еще 639 украинцев.
- Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 2 247 419 больных коронавирусом, 2 183 642 из которых уже выздоровели. Но умерли от болезни 52 811 украинцев.