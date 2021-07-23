Украина закупит инновационные лекарства от COVID-19, – Ляшко

Украина зарезервировала 300 тысяч доз инновационного американского препарата против коронавируса. Но пока его еще нет в продаже.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. При этом он не назвал ни наименование препарата, ни сроков поставки.

К теме Нашли слабое место коронавируса

По его словам известно, что сейчас этот препарат находится на третьем этапе клинических исследований. А деньги за заказанную партию еще не вносились.

Ожидается, что это будут специфические лекарства именно против коронавируса.

Хотя министр не сообщил название препарата, ранее сообщалось, что испытания таблеток против коронавируса начала компания Pfizer.

Эффективность будущих лекарств при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. Препарат может быть выпущен до конца года.

Заболеваемость коронавирусом в Украине: основное

Источник: Минздрав