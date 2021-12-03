Украина закупит самые дорогие в мире лекарства для детей со спинальной мышечной атрофией

В госбюджете Украины на 2022 год предусмотрели выделение 300 миллионов гривен на закупку дорогих лекарств. В частности Минздрав закупит препараты для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

2 декабря Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете 268 голосами. На странице общественного движения "Дети мы успеем" в фейсбуке говорится, что лекарства будут закупать по договорам управляемого доступа.

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Между тем, цену закупок не будут разглашать.

В Украине впервые будут закупать лекарства для смайликов за государственный бюджет, ​

– написали представители движения, поблагодарив всех, кто помог решить этот вопрос.

СМА – что это? Спинальная мышечная атрофия – болезнь, из-за которой человек ослабевает каждый день. В результате пациент теряет способность ходить, двигаться и даже дышать.

: СМА – одна из наиболее распространенных причин детской смертности от генетических болезней в мире.

Сегодня СМА поддается лечению, но для этого нужен самый дорогой в истории мировой фармакологии препарат.

Что известно о препарате

Вероятно, в Украине говорится о закупке препарата Zolgensma. Два года назад в США одобрили это лекарство стоимостью 2,125 миллиона долларов за 1 дозу.

Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi) – препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до 2 лет со спинально-мышечной амиотрофией (СМА).

Средство вводится однократно.

Принцип его действия заключается в том, что он заменяет бездействующий ген SMN1 его функциональной копией.



Zolgensma – самый дорогой в мире препарат / Фото с сайта компании