Украина договорилась об инновационных лекарствах

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что речь идет об инновационном препарате "Паксловид" (PAXLOVID).

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По его словам, законтрактовано к закупке 30 тысяч курсов лекарственного средства.

Эффективность таблеток

Использование этого лекарства позволяет не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer, объявила результаты клинических исследований.

Виктор Ляшко рассказал, что при применении препарата "Паксловид" среди пациентов с COVID-19 происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение первых 5 дней.

Как действуют лекарства

Принцип действия "Паксловид" такой же, как и у ингибиторов протеазы, широко применяемых в лечении ВИЧ и гепатита – угнетение репликации патогена и снижение вирусной нагрузки до минимума.

Среди пациентов, принимавших новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали всего 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей от Paxlovid не было.

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