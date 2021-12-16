Украина закупит таблетки от Pfizer для лечения коронавируса, – Ляшко
Источник:24 канал
Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки лекарства для амбулаторного лечения больных COVID-19.
Украина договорилась об инновационных лекарствах
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что речь идет об инновационном препарате "Паксловид" (PAXLOVID).
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По его словам, законтрактовано к закупке 30 тысяч курсов лекарственного средства.
Эффективность таблеток
Использование этого лекарства позволяет не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.
В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer, объявила результаты клинических исследований.
Виктор Ляшко рассказал, что при применении препарата "Паксловид" среди пациентов с COVID-19 происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение первых 5 дней.
Как действуют лекарства
Принцип действия "Паксловид" такой же, как и у ингибиторов протеазы, широко применяемых в лечении ВИЧ и гепатита – угнетение репликации патогена и снижение вирусной нагрузки до минимума.
Среди пациентов, принимавших новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали всего 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей от Paxlovid не было.
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