Статистика распространения COVID-19 в Украине 18 мая

Также за прошедшие сутки госпитализированы 2269 украинцев, выписаны из больниц – 3174 человека.️

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К сожалению, 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 18 мая. ️За сутки выписаны 17 102 пациента.️

В Минздраве сообщили, что совершено 77 685 тестирований в сутки (методом ПЦР – 31 935, методом ИФА – 13 094).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 477 случаев;
  • Винницкая область – 128 случаев;
  • Волынская область – 193 случая;
  • Днепропетровская область – 457 случаев;
  • Донецкая область – 336 случаев;
  • Житомирская область – 115 случаев;
  • Закарпатская область – 67 случаев;
  • Запорожская область – 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 98 случаев;
  • Киевская область – 336 случаев;
  • Кировоградская область – 84 случая;
  • Луганская область – 111 случаев;
  • Львовская область – 239 случаев;
  • Николаевская область – 237 случаев;
  • Одесская область – 130 случаев;
  • Полтавская область – 131 случай;
  • Ровенская область – 309 случаев;
  • Сумская область – 167 случаев;
  • Тернопольская область – 108 случаев;
  • Харьковская область – 567 случаев;
  • Херсонская область – 110 случаев;
  • Хмельницкая область – 178 случаев;
  • Черкасская область – 169 случаев;
  • Черновицкая область – 62 случая;
  • Черниговская область – 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса

Данные: Worldometers

От коронавируса COVID-19 умер 3 418 661 человек во всем мире. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 13 960 (из них 2134 в Европе) человек.

Украина в рейтинге по общему количеству случаев в мире занимает 16 место и 9 место – по смертности (2 место – в Европе).

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