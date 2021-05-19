Статистика распространения COVID-19 в Украине 18 мая

Также за прошедшие сутки госпитализированы 2269 украинцев, выписаны из больниц – 3174 человека.️

Читайте также Новости о коронавирусе 18 мая: новая партия Pfizer в Украине, отставка Степанова

К сожалению, 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 18 мая. ️За сутки выписаны 17 102 пациента.️

В Минздраве сообщили, что совершено 77 685 тестирований в сутки (методом ПЦР – 31 935, методом ИФА – 13 094).

За все время пандемии в Украине

заболели – 2 165 233 лица;

выздоровели – 1 899 446 человек;

летальных исходов – 48 696;

проведения ПЦР-тестов – 9 914 382.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 477 случаев;

Винницкая область – 128 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 457 случаев;

Донецкая область – 336 случаев;

Житомирская область – 115 случаев;

Закарпатская область – 67 случаев;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 98 случаев;

Киевская область – 336 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 239 случаев;

Николаевская область – 237 случаев;

Одесская область – 130 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ровенская область – 309 случаев;

Сумская область – 167 случаев;

Тернопольская область – 108 случаев;

Харьковская область – 567 случаев;

Херсонская область – 110 случаев;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 62 случая;

Черниговская область – 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса

Данные: Worldometers

От коронавируса COVID-19 умер 3 418 661 человек во всем мире. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 13 960 (из них 2134 в Европе) человек.

Украина в рейтинге по общему количеству случаев в мире занимает 16 место и 9 место – по смертности (2 место – в Европе).



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала