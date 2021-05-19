Статистика распространения COVID-19 в Украине 18 мая
Также за прошедшие сутки госпитализированы 2269 украинцев, выписаны из больниц – 3174 человека.️
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К сожалению, 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 18 мая. ️За сутки выписаны 17 102 пациента.️
В Минздраве сообщили, что совершено 77 685 тестирований в сутки (методом ПЦР – 31 935, методом ИФА – 13 094).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 477 случаев;
- Винницкая область – 128 случаев;
- Волынская область – 193 случая;
- Днепропетровская область – 457 случаев;
- Донецкая область – 336 случаев;
- Житомирская область – 115 случаев;
- Закарпатская область – 67 случаев;
- Запорожская область – 276 случаев;
- Ивано-Франковская область – 98 случаев;
- Киевская область – 336 случаев;
- Кировоградская область – 84 случая;
- Луганская область – 111 случаев;
- Львовская область – 239 случаев;
- Николаевская область – 237 случаев;
- Одесская область – 130 случаев;
- Полтавская область – 131 случай;
- Ровенская область – 309 случаев;
- Сумская область – 167 случаев;
- Тернопольская область – 108 случаев;
- Харьковская область – 567 случаев;
- Херсонская область – 110 случаев;
- Хмельницкая область – 178 случаев;
- Черкасская область – 169 случаев;
- Черновицкая область – 62 случая;
- Черниговская область – 53 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса
Данные: Worldometers
От коронавируса COVID-19 умер 3 418 661 человек во всем мире. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 13 960 (из них 2134 в Европе) человек.
Украина в рейтинге по общему количеству случаев в мире занимает 16 место и 9 место – по смертности (2 место – в Европе).
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала