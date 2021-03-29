В ближайшее время Украина получит 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Поставка состоится в рамках программы COVAX.

Сейчас также идут переговоры относительно прямых контрактов на закупку препаратов против COVID-19. Об этом сообщили на селекторном совещании, которое прошло под председательством президента Владимира Зеленского 29 марта.

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Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer,

– отметили в ОП.

Кроме этого, отметили, что вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется самый крепкий иммунитет.

Со своей стороны в Министерстве здравоохранения добавили, что "теперь уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации".

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинские политики пытаются дискредитировать препараты и прививки от COVID-19. Публичные высказывания этих людей сильно мешают процессу вакцинации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала