Уже с 17 июня никто не будет требовать загрузки приложения "Вдома" при прохождении паспортного контроля на границе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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За год "Вдома" воспользовались почти миллион человек. Несколько кликов вместо нескольких заполненных документов от руки. Мы хорошо понимаем, что необходимо улучшить для развития проекта,
– написал Федоров.
Он также убежден, что эта технология помогла сохранить сотни жизней.
Заметим, что правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Пока на всей территории страны устанавливается “зеленый” уровень эпидемической опасности.
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала
Как возвращаться в Украину: что изменилось при пересечении границы
Источник: Правительственный портал
При “зеленом” уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с постоянным видом на жительство. Также граждане Украины могут свободно пересекать КПВВ.
Зато иностранцы всегда должны иметь страховой полис на случай заболевания на COVID-19. Также во время пересечения границы им необходимо иметь:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ.