Украинцам больше не нужно загружать приложение "Вдома"

В Кабмине решили отключить приложение "Вдома". Оно не будет работать, пока Украина будет находиться в зеленой зоне карантина.

Уже с 17 июня никто не будет требовать загрузки приложения "Вдома" при прохождении паспортного контроля на границе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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За год "Вдома" воспользовались почти миллион человек. Несколько кликов вместо нескольких заполненных документов от руки. Мы хорошо понимаем, что необходимо улучшить для развития проекта,

– написал Федоров.

Он также убежден, что эта технология помогла сохранить сотни жизней.

Заметим, что правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Пока на всей территории страны устанавливается “зеленый” уровень эпидемической опасности.



Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала

Как возвращаться в Украину: что изменилось при пересечении границы

Источник: Правительственный портал

При “зеленом” уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с постоянным видом на жительство. Также граждане Украины могут свободно пересекать КПВВ.

Зато иностранцы всегда должны иметь страховой полис на случай заболевания на COVID-19. Также во время пересечения границы им необходимо иметь: