Украинцам будут выдавать справки о прививках против коронавирусной инфекции. Также правительство сформирует единую электронную базу.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19.

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Справку о вакцинации планируют выдавать как в виде нормативно-правового акта (форма 063), так и в виде международного свидетельства.

Международное свидетельство урегулировано международно-медицинскими правилами, а его форма едина для всех стран мира.

Каждую прививку заносят в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. У мобильных бригад есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы. Мы провели переговоры с разработчиками и попросили их сделать возможность сформировать справку о проведении прививки,

– объяснил Виктор Ляшко.

По его словам, после того, как человек пройдет вакцинацию, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".

Заметим, подделать справку невозможно, так как электронная система здравоохранения видит каждое действие в режиме онлайн.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала