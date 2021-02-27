Украинцам будут выдавать "паспорта" вакцинации против COVID-19 и вносить в единую базу, – Ляшко
Украинцам будут выдавать справки о прививках против коронавирусной инфекции. Также правительство сформирует единую электронную базу.
Источник:24 канал
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, что в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19.
Читайте также В Украине за минувшие сутки выявили 8 172 больных коронавирусом
Международное свидетельство урегулировано международно-медицинскими правилами, а его форма едина для всех стран мира.
Каждую прививку заносят в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. У мобильных бригад есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы. Мы провели переговоры с разработчиками и попросили их сделать возможность сформировать справку о проведении прививки,
– объяснил Виктор Ляшко.
По его словам, после того, как человек пройдет вакцинацию, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".
Заметим, подделать справку невозможно, так как электронная система здравоохранения видит каждое действие в режиме онлайн.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью