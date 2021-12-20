Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко назвал 5 рекомендаций

В Украине уже зафиксировали новый штамм коронавируса Омикрон. На фоне этого в Минздраве рассказали, что поможет украинцам уберечься от недуга.

Рекомендации относительно Омикрона от Минздрава

Об этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время брифинга 20 декабря. По его словам, сведение к минимуму распространения коронавируса – это вопрос сознательного выбора граждан.

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Выполняя следующие 5 рекомендаций, мы сможем сделать новогодние праздники более безопасными и радостными,

– заявил он.

1. Вакцинироваться

По словам главы Минздрава, нужно как можно скорее пройти курс вакцинации. Это самое важное, что может сделать каждый человек. Поскольку прививка защищает от тяжелого течения болезни и предотвращает летальный исход.

Особенно важно это для групп риска, в частности, людей старше 60 лет и тех, у которых есть сопутствующие заболевания.

2. Маски, дистанция, чистота

Вторая рекомендация Минздрава – нужно применять меры индивидуальной защиты, чтобы защитить свое здоровье. Также это поможет предотвратить жесткий карантин. То есть, вакцинация в комплексе с другими доступными мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом даст возможность жить нормальной жизнью.

Минздрав и ВОЗ рекомендуют следующие меры для профилактики:

надевать защитную маску, где это нужно;

сохранять дистанцию с людьми;

проветривать помещение;

избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей;

следить за чистотой рук;

прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании.

3. Безопасные встречи

Помимо всего прочего, в ведомстве советуют сделать встречи как можно более безопасными. В частности, закрытое помещение – это условие для распространения вирусов.

"При возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводить на открытом воздухе", – уточнил Ляшко.

4. Воздержаться от путешествий

Особенно это касается людей в группе риска.

"Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группе риска тяжелого течения коронавируса, мы рекомендуем отложить поездки в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения недуга", – отметил министр.

5. Никаких фейков – проверяйте информацию

Также, кроме ношения масок и вакцинации, вам может уберечь жизнь и достоверная информация. Так, Минздрав советует получать все актуальные данные из надежных источников. Тогда как фейки и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения относительно здоровья, добавил Ляшко.

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