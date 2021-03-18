В Украине планируют провести исследования для определения наличия антител к коронавирусной инфекции у людей, заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

По словам директора ЦОС Романа Родины, исследование позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько украинцев столкнулись с коронавирусом.

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Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител у населения,

– заявил Родина.

Да, часть населения могла переболеть COVID-19 бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.

"Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число людей столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно", – добавил он.

К слову, в Украине уже вакцинировали от коронавируса 81 755 человек. За прошедшие сутки, 17 марта, было вакцинировано первой дозой 9 832 человека.



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