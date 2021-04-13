Украинцев начали вакцинировать против коронавируса другим препаратом
Сегодня в Украине начинают применять китайскую вакцину CoronaVac. Вокруг нее идут споры об эффективности
Источник:24 Канал
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что она абсолютно безопасна.
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Глава Минздрава подчеркнул, что вакцина прошла все проверки.
Максим Степанов
"С сегодняшнего дня начинаем процесс прививок именно этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз. Всего нами законтрактовали 19 миллионов доз и остальные 1,7 миллиона доз поступят в ближайшее время (в течение апреля-мая)”.
Он добавил, что CoronaVac изготовлена по специальной технологии.
"Это вакцины, которые содержат "убитый вирус". Это достаточно известная технология, которая используется для изготовления вакцин на протяжении десятков лет и доказала свою эффективность и безопасность", – сказал Степанов.
Что известно о вакцине CoronaVac
- CoronaVac использовали в Турции. Страна закупила 50 миллионов доз. А прививку ею сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.
- Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.
- В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Правда, зарегистрировало эту вакцину Минздрав 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.
- Вакцина Sinovac Biotech стала третьей вакциной от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине.
Проблемы с эффективностью CoronaVac
- Центры по контролю за болезнями Китая признали низкую эффективность вакцин Sinovac и Sinopharm.
- В январе 2021 года исследования бразильских медиков выявило, что эффективность вакцины компании Sinovac в вопросе защиты от коронавируса составляет всего лишь немногим выше 50%.
- Ранее, по результатам исследований вакцины Sinovac в Турции, она показала эффективность в 83,5% случаев.
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