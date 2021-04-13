Сегодня в Украине начинают применять китайскую вакцину CoronaVac. Вокруг нее идут споры об эффективности

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что она абсолютно безопасна.

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Глава Минздрава подчеркнул, что вакцина прошла все проверки.

Максим Степанов "С сегодняшнего дня начинаем процесс прививок именно этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз. Всего нами законтрактовали 19 миллионов доз и остальные 1,7 миллиона доз поступят в ближайшее время (в течение апреля-мая)”.

Он добавил, что CoronaVac изготовлена по специальной технологии.

"Это вакцины, которые содержат "убитый вирус". Это достаточно известная технология, которая используется для изготовления вакцин на протяжении десятков лет и доказала свою эффективность и безопасность", – сказал Степанов.

Что известно о вакцине CoronaVac

CoronaVac использовали в Турции. Страна закупила 50 миллионов доз. А прививку ею сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский патриарх Варфоломей.

Препарат CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Правда, зарегистрировало эту вакцину Минздрав 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут прививать украинцев.

Вакцина Sinovac Biotech стала третьей вакциной от коронавируса, которая получила разрешение на использование в Украине.

Проблемы с эффективностью CoronaVac