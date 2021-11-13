Среди таких препаратов – биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства, растительные препараты и некоторые популярные лекарственные средства. Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы.
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К примеру, в 2020 году украинцы потратили более 13,7 миллиарда гривен на препараты, эффективность и безопасность которых не доказана или сомнительна.
В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация про их лечебные свойства, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.
В целом граждане в аптеках потратили на неэффективные или сомнительные лекарства 28,93% (2018), 29% (2019) и 28,24% (2020) средств от своих общих расходов в аптеках. Это соответственно свыше 12 миллиардов гривен в 2018 году, более 13,5 миллиарда гривен в 2019 и более 13,7 миллиарда в 2020.
Всего расходы граждан в аптеках в 2020 году составили более 48 миллиардов, что на 2 миллиарда гривен больше чем в 2019 году и на 6 миллиардов больше чем в 2018 году.
Опасный факт: Медицинские учреждения также тратят средства на неэффективные препараты
Как отметили в Центре общественного здоровья, особенно опасно выглядит ситуация с закупками учреждений здравоохранения, ведь эти средства можно было бы использовать на лекарства с доказанной эффективностью.
В отчете также говорится и о препаратах, которые не были включены в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни COVID-19", но благодаря агрессивной фармацевтической рекламе продвигались как средства лечения и профилактики коронавируса.
Нет ни одного систематического обзора, метаанализа или качественного рандомизированного клинического испытания, которые подтверждали бы их безопасность и эффективность. Имеются отдельные некачественные клинические испытания, и мнение отдельных экспертов не могут быть достаточным основанием для медицинского использования этих препаратов,
– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.
Расходы государства на неэффективные "лекарства": статистика за последние 3 года
- В 2020 году государство вдвое увеличило расходы на лекарства по сравнению с предыдущими годами: до более 15 миллиардов по сравнению с 7,1 и 7,6 миллиарда гривен в 2018 и 2019 годах соответственно.
- В 2018 году государство потратило почти 144 миллиона гривен на лекарства без доказанной или сомнительной эффективности и 656 тысяч гривен на гомеопатические препараты и 7,3 миллиона на растительные лекарства.
- В 2019 году государство потратило 151,5 миллиона гривен на лекарства без доказанной или сомнительной эффективности и 501,7 тысячи гривен на гомеопатические препараты и 7,5 миллиона на растительные лекарства.
- В 2020 году государство потратило 130,5 миллиона гривен на лекарства без доказанной или сомнительной эффективности, 425,3 тысячи на гомеопатические лекарства и 5,8 миллиона на растительные препараты.
- На биологически активные добавки и вспомогательные средства государство потратило 22,8 миллиона гривен в 2020 году, что значительно больше по сравнению с 6,3 миллионами ежегодно в 2018 и 2019 годах соответственно