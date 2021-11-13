Украинцы и госбольницы массово покупают неэффективные лекарства: отчет последних лет

4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов в Украине – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения. Четверть своих средств украинцы тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности

Среди таких препаратов – биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства, растительные препараты и некоторые популярные лекарственные средства. Об этом свидетельствует анализ рынка потребления лекарственных средств за 2018, 2019 и 2020 годы.

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К примеру, в 2020 году украинцы потратили более 13,7 миллиарда гривен на препараты, эффективность и безопасность которых не доказана или сомнительна.

В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация про их лечебные свойства, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

В целом граждане в аптеках потратили на неэффективные или сомнительные лекарства 28,93% (2018), 29% (2019) и 28,24% (2020) средств от своих общих расходов в аптеках. Это соответственно свыше 12 миллиардов гривен в 2018 году, более 13,5 миллиарда гривен в 2019 и более 13,7 миллиарда в 2020.

Всего расходы граждан в аптеках в 2020 году составили более 48 миллиардов, что на 2 миллиарда гривен больше чем в 2019 году и на 6 миллиардов больше чем в 2018 году.

Опасный факт: Медицинские учреждения также тратят средства на неэффективные препараты

Как отметили в Центре общественного здоровья, особенно опасно выглядит ситуация с закупками учреждений здравоохранения, ведь эти средства можно было бы использовать на лекарства с доказанной эффективностью.

В отчете также говорится и о препаратах, которые не были включены в протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни COVID-19", но благодаря агрессивной фармацевтической рекламе продвигались как средства лечения и профилактики коронавируса.

Нет ни одного систематического обзора, метаанализа или качественного рандомизированного клинического испытания, которые подтверждали бы их безопасность и эффективность. Имеются отдельные некачественные клинические испытания, и мнение отдельных экспертов не могут быть достаточным основанием для медицинского использования этих препаратов,

– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

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