Украинцы, которые считают, что уже переболели коронавирусом, имеют более высокий уровень негативных эмоциональных состояний. Также они чаще испытывают усталость, имеют расстройства сна и чрезмерной тревожности.

Самый высокий уровень тревожности среди тех, кто переживает за здоровье родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился 14-16 января 2021 года. К теме Больных становится больше, страх исчезает: все меньше украинцев боятся COVID-19, – опрос Уровень тревожности: как ответили украинцы Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.

или переживает за здоровье родственников. Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе .

. Среди тех, кто поддерживает вакцинацию уровень негативных эмоций несколько выше , поскольку среди них, больше тех, кто боится заболеть.

, поскольку среди них, больше тех, кто боится заболеть. Среди тех, кто поддерживает локдаун, относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости. Справка: в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Коротко о ситуации с COVID-19 в Украине С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 миллион 182 тысячи 969 человек.

По состоянию на 22 января выздоровели 928 тысяч 969 пациентов. В то же время умерли от осложнений 21 тысяча 662 больных.

По данным Минздрава уже в феврале в Украине может стартовать вакцинация против коронавируса.

Но больше половины населения Украины не планируют проводить вакцинацию. ​

Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Инфографика 24 канала