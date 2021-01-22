Украинцы, которые переболели COVID-19, чаще испытывают тревогу, – опрос
Украинцы, которые считают, что уже переболели коронавирусом, имеют более высокий уровень негативных эмоциональных состояний. Также они чаще испытывают усталость, имеют расстройства сна и чрезмерной тревожности.
Самый высокий уровень тревожности среди тех, кто переживает за здоровье родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился 14-16 января 2021 года.
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Уровень тревожности: как ответили украинцы
- Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.
- Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе.
- Среди тех, кто поддерживает вакцинацию уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них, больше тех, кто боится заболеть.
- Среди тех, кто поддерживает локдаун, относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости.
Коротко о ситуации с COVID-19 в Украине
- С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 миллион 182 тысячи 969 человек.
- По состоянию на 22 января выздоровели 928 тысяч 969 пациентов. В то же время умерли от осложнений 21 тысяча 662 больных.
- По данным Минздрава уже в феврале в Украине может стартовать вакцинация против коронавируса.
- Но больше половины населения Украины не планируют проводить вакцинацию.
Готовы ли украинцы вакцинироваться от COVID-19 / Инфографика 24 канала
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