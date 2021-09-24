Украинцы могут присоединиться к исследованию COVID-лекарств

Сейчас лекарства против COVID-19 проходят клинические исследования во всем мире. В Минздраве сообщили, что к испытаниям препаратов могут присоединиться и желающие украинцы.

Клинические исследования проводятся для изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с COVID-19. Сейчас есть 31 такое исследование – перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины по профилю испытания COVID-19.

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Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарид заметил, что клиническим испытаниям лекарственных средств в Украине отводится важное место. Ведь они помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств.

Как проходят тестирования препаратов

Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Исследователи изучают химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие свойства препарата, анализируя их специфическую активность и безопасность.

Следующим этапом является клинические испытания, которые делятся четыре фазы клинических исследований.

В Украине чаще всего проводят клинические исследования III фазы, в которых привлекают тысячи добровольцев.

На этом этапе испытаний ученые подтверждают эффективность и безопасность лекарственного средства, определяют необходимую дозировку, собирают информацию о реакции и тому подобное.