Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал быть поосторожнее с утверждениями об эффективности российской вакцины, ведь на сегодня ВОЗ и ведущие специалисты не уверены в ее безопасности. Поэтому не стоит экспериментировать с вакциной на украинцах.

Об этом Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Никакой официальной информации об эффекте в 91% нет, мы понимаем, и от ВОЗ и от разных специалистов, не существует", – отметил он.

Президент вспомнил, что глава ВОЗ отмечал опасность фейковых новостей.

Никакого подтверждения Suputnik V, то, что она гарантированно дает результат – нет,

– заявил Зеленский.

По его словам, Украина договаривается о поставках вакцин с ведущими производителями, которые утверждены миром.

"Граждане Украины – граждане, люди, точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права. Поэтому мы договаривались с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают серьезный положительный результат", – сказал Владимир Зеленский.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Что известно о вакцине "Спутник V": кратко

Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.

Он стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках человек.

Препарат также одобрили в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые отмечают, что они не видят последствий массовой вакцинации.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко