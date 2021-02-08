Украинцы – не кролики для экспериментов, – Зеленский о прививках российской вакциной
Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал быть поосторожнее с утверждениями об эффективности российской вакцины, ведь на сегодня ВОЗ и ведущие специалисты не уверены в ее безопасности. Поэтому не стоит экспериментировать с вакциной на украинцах.
Источник:24 канал
Об этом Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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"Никакой официальной информации об эффекте в 91% нет, мы понимаем, и от ВОЗ и от разных специалистов, не существует", – отметил он.
Президент вспомнил, что глава ВОЗ отмечал опасность фейковых новостей.
Никакого подтверждения Suputnik V, то, что она гарантированно дает результат – нет,
– заявил Зеленский.
По его словам, Украина договаривается о поставках вакцин с ведущими производителями, которые утверждены миром.
"Граждане Украины – граждане, люди, точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права. Поэтому мы договаривались с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают серьезный положительный результат", – сказал Владимир Зеленский.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Что известно о вакцине "Спутник V": кратко
- Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.
- Он стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках человек.
- Препарат также одобрили в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.
- По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые отмечают, что они не видят последствий массовой вакцинации.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про вакцину "Супутник V": коротко
- Препарат "Супутник V" був зареєстрований у Росії 11 серпня 2020 року.
- Він став першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу у світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки дві фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.
- Препарат також схвалили у Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї та Туркменістані.
- За даними РФПІ, вакциною "Супутник V" щеплені вже півтора мільйона росіян. Ця оцінка викликає серйозні питання в експертів, які відзначають, що вони не бачать наслідків масової вакцинації.
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