Таковы результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", который проводила исследовательская компания Active Group в июне 2021 года.
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За период с начала карантинных мероприятий из-за пандемии, медицинскую систему оценили так:
- 27,8% опрошенных сказали, что улучшение произошло;
- 7,4% сказали о том, что система существенно улучшилась;
- 20,4% – о том, что немного улучшилась.
В то же время об ухудшении в медицинской системы заявили 35% респондентов, в частности 9,1% считают изменения существенными, 25,9% – сказали, что система немного ухудшилась.
Украинцы положительно оценили изменения в медицинской системе / инфографика Active Group
Впрочем, большинство – 37,2% опрошенных не определились с оценкой.
Несмотря на то, что негативные оценки медицинской системы все еще преобладают над положительными, если сравнивать результаты с прошлогодними, то украинцы таки улучшили свое мнение о медицинской системе.
Как оценили украинцы медицинскую реформу
Первый этап медицинской реформы, то есть звено семейных врачей положительное оценили 37,4% опрошенных украинцев: 12,8% выбрали ответ "положительно", 24,6% – "скорее положительно".
В то же время негативно оценивают реформу 18%. Не определились с ответом 44,6% респондентов.
Первым этапом медреформы довольны большинство украинцев / Инфографика Active Group