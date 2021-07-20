Таковы результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", который проводила исследовательская компания Active Group в июне 2021 года.

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За период с начала карантинных мероприятий из-за пандемии, медицинскую систему оценили так:

27,8% опрошенных сказали, что улучшение произошло;

7,4% сказали о том, что система существенно улучшилась;

20,4% – о том, что немного улучшилась.

В то же время об ухудшении в медицинской системы заявили 35% респондентов, в частности 9,1% считают изменения существенными, 25,9% – сказали, что система немного ухудшилась.



Украинцы положительно оценили изменения в медицинской системе / инфографика Active Group

Впрочем, большинство – 37,2% опрошенных не определились с оценкой.

Несмотря на то, что негативные оценки медицинской системы все еще преобладают над положительными, если сравнивать результаты с прошлогодними, то украинцы таки улучшили свое мнение о медицинской системе.

Как оценили украинцы медицинскую реформу

Первый этап медицинской реформы, то есть звено семейных врачей положительное оценили 37,4% опрошенных украинцев: 12,8% выбрали ответ "положительно", 24,6% – "скорее положительно".

В то же время негативно оценивают реформу 18%. Не определились с ответом 44,6% респондентов.

Первым этапом медреформы довольны большинство украинцев / Инфографика Active Group